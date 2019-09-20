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Husumet kanlı bitti, köy muhtarı hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

Amasya Merkeze bağlı Saraycık köyü muhtarı daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Saraycık köyünde, traktör üzerinde olan köy muhtarı Turan Aktaş’a (65), S.B.

Husumet kanlı bitti, köy muhtarı hayatını kaybetti

Amasya Merkeze bağlı Saraycık köyü muhtarı daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Saraycık köyünde, traktör üzerinde olan köy muhtarı Turan Aktaş’a (65), S.B. tarafından pompalı tüfekle ateş edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. S.B’nin bir ahırda saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin verdiği ilk ifadesinde, Aktaş’la daha önceden aralarından yaşanan tartışmanın husumete dönüşmesi nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli S.B.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Husumet kanlı bitti, köy muhtarı hayatını kaybetti

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