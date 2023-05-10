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  4. Husumetli aileler arasında adliye çıkışı kavga! Ortalık savaş alanına döndü... 1’i asker, 5 yaralı

Husumetli aileler arasında adliye çıkışı kavga! Ortalık savaş alanına döndü... 1’i asker, 5 yaralı

10.05.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki aile, adliyede duruşma sonrası birbirine girdi. Çıkan kavgada 1’i asker, 5 kişi yaralandı.

Husumetli aileler arasında adliye çıkışı kavga! Ortalık savaş alanına döndü... 1’i asker, 5 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Bismil Adliyesi önünde meydana geldi. Husumetli Tanrıkulu ve Babadan aileleri arasında duruşma çıkışı başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalışan asker ile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, 5 yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. 

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Polis ekipleri, bazı kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Adliye önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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