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  4. Husumetli aileler arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı

Husumetli aileler arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği iki aile arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı arttı.Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı husumetli iki ailenin bıçaklı kavgasında ölü sayısı arttı.

Husumetli aileler arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği iki aile arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı arttı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı husumetli iki ailenin bıçaklı kavgasında ölü sayısı arttı. Çıkan kavgada hastaneye ağır yaralı olarak sevk edilenlerden Cemil T. isimli şahıs hayatını kaybetti. Ölen kişinin dün gece aynı olayda hayatını kaybeden Celil T.’nin oğlu olduğu öğrenildi.

Olay
Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy’de husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile ortalık bir anda karıştı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkan kavga sonucu yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Gece hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan Celil T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

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