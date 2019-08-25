HABER

Husumetli aileler, barışma toplantısında kavga etti 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 17:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, aralarında husumet olan iki komşu ailenin barışmak için bir araya geldiği toplantıda kavga çıktı.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, aralarında husumet olan iki komşu ailenin barışmak için bir araya geldiği toplantıda kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi, darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kızıltoprak Mahallesi 609 Sokak'ta meydana geldi. Aynı sokakta oturan iki aile arasında, salı günü bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yakınlarının araya girmesiyle iki ailenin bireyleri, barışmak için bir araya geldi. Barışma toplantısında taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi, darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Pompalı tüfekle ateş açılmasıyla saçmaların isabet ettiği, park halindeki 07 BJP 95 plakalı hafif ticari aracın arka camı ile evin camları kırıldı.

OLAY YERİNDE SAMURAY KILICI BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, yaptığı incelemede, park halindeki motosikletin üzerinde samuray kılıcı ve yerde 2 boş fişek kartuşu buldu. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kavgada darp nedeniyle yaralanan; ancak olay yerinden kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!
Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kameradaSuriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kamerada
Hong Kong’da molotoflu eylemHong Kong’da molotoflu eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

Eski eşiyle ilgili şaşırtan itiraf!

Eski eşiyle ilgili şaşırtan itiraf!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.