Husumetli ailelere silah satmaya çalışan şahıs yakalandı

Erzurum’da elinde bulundurduğu silahları köylerdeki husumetli ailelere satmaya çalışan şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Palandöken ilçesinde elinde bulundurduğu silahları köylerde husumeti olan ailelere satmaya çalışan şüpheliye yönelik evine operasyon düzenlendi. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 4 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü ve çok miktarda bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs adli makama sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir” denildi.

