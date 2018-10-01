Husumetli ailelerin satır, bıçak ve sopalı kavgası: 7 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki komşu ailenin satır, bıçak ve sopalı kavgasında 1'i kadın, 1'i çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olay, saat 06.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 547 Sokak'ta meydana geldi. Elma bahçesinde işçi olarak çalışan Mehmet Emin Boyacı (57), daha önce aralarında husumet bulunan komşusu Barış Bala (40) ile evlerinin önünde belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, Boyacı ve Bala'nın aile fertlerinin de katılmasıyla satırlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Barış Bala, oğulları Rafet (20) ve Halit Bala (13) ile Mehmet Emin Boyacı, eşi Gülşen Boyacı (55), oğulları Yasin (28) ve Hayrullah Boyacı (24) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Rafet Bala, yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Kavga sırasında sokakta park halindeki bazı araçlarda da hasar oluştuğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

