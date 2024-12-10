HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Husumetli iki aile birbirine girdi olan hamile kadınla küçük çocuğa oldu! Silahlı sopalı tartışmada ikisi de hayatını kaybetti...

Husumetli iki aile birbirine girdi olan hamile kadınla küçük çocuğa oldu! Silahlı sopalı tartışmada ikisi de hayatını kaybetti...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.12.2024 17:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Husumetli aileler arasında çıkan tartışma büyüdükçe büyüdü, silahlı, sopalı ve bıçaklı saldırıya dönüştü. Olay sırasında kimin ateş ettiği belli olmayan bir silahtan çıkan kurşunlar 11 yaşındaki çocuk ve 27 yaşındaki hamile kadına isabet etti. İkisi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Husumetli iki aile birbirine girdi olan hamile kadınla küçük çocuğa oldu! Silahlı sopalı tartışmada ikisi de hayatını kaybetti...

Gaziantep'te meydana gelen olay, dün öğle saatlerinde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli aileler arasında çıkan tartışma alevlenip kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİRİ HAMİLE BİR KADIN DİĞERİ İSE ÇOCUK!

Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Olay sırasında kim tarafından ateşlenildiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar 11 yaşındaki E.N. ile hamile olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Şahide Zurnacı'ya isabet etti.

GAZIANTEPTE-AILELER-ARASINDA-KAVGA-HAM_463082_136777

KARNINDAKİ BEBEK İLE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile olan Zurnacı karnındaki bebek ile hayatını kaybetti, E.N.'nin tedavisi sürüyor.

Şahide Zurnacı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi.

GAZIANTEPTE-AILELER-ARASINDA-KAVGA-HAM_463083_136777

KÜÇÜK ÇOCUK KANLAR İÇİNDE YERDE

Diğer yandan silahlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tarafların birbirlerine sopa ile vurması ve silah sesleri duyulurken, E.N.'nin kanlar içerisinde yerde olduğu ve yakınlarının kucağına alarak hastaneye götürmeye çalışması yer aldı.

Şüpheli 8 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kavga silah Kadın
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrette maratonu başladı! İşte ikinci toplantı tarihi...

Asgari ücrette maratonu başladı! İşte ikinci toplantı tarihi...

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

1000 TL için döve döve öldürdü!

1000 TL için döve döve öldürdü!

Gelmiş geçmiş en zengin sığınmacı Esad oldu! Tarih onu Rusya'ya kaçırdığı bu parayla hatırlayacak

Gelmiş geçmiş en zengin sığınmacı Esad oldu! Tarih onu Rusya'ya kaçırdığı bu parayla hatırlayacak

Ağır küfürler havada uçuştu: Sosyal medya bu tartışmayı konuşuyor

Ağır küfürler havada uçuştu: Sosyal medya bu tartışmayı konuşuyor

Olan hamile kadınla küçük çocuğa oldu!

Olan hamile kadınla küçük çocuğa oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.