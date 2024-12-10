Husumetli iki aile birbirine girdi olan hamile kadınla küçük çocuğa oldu! Silahlı sopalı tartışmada ikisi de hayatını kaybetti...

Gaziantep'te meydana gelen olay, dün öğle saatlerinde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli aileler arasında çıkan tartışma alevlenip kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİRİ HAMİLE BİR KADIN DİĞERİ İSE ÇOCUK!

Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Olay sırasında kim tarafından ateşlenildiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar 11 yaşındaki E.N. ile hamile olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Şahide Zurnacı'ya isabet etti.

KARNINDAKİ BEBEK İLE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile olan Zurnacı karnındaki bebek ile hayatını kaybetti, E.N.'nin tedavisi sürüyor.

Şahide Zurnacı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK KANLAR İÇİNDE YERDE

Diğer yandan silahlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tarafların birbirlerine sopa ile vurması ve silah sesleri duyulurken, E.N.'nin kanlar içerisinde yerde olduğu ve yakınlarının kucağına alarak hastaneye götürmeye çalışması yer aldı.

Şüpheli 8 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)