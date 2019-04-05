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Husumetli iki gruptan çok sayıda silah çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 09:47 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Tutak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki gruba yönelik düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı - Operasyonda, iki adet AK-47 kalaşnikof marka silah, bu silaha ait 6 şarjör ile 249 adet mermi, iki adet hücum yeleği, bir adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet 14'lü tabanca, 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki gruba yönelik düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Tutak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun silahlı çatışmaya girebilecekleri yönünde aldığı ihbar ve istihbari çalışmalar doğrultusunda operasyon düzenlediği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri desteğiyle yapılan operasyonda, iki şüphelinin gözaltına alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon sonucu yakalanan iki şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda iki adet AK-47 kalaşnikof marka silah ve bu silaha ait 6 şarjör ile birlikte 249 adet mermi, iki adet hücum yeleği, bir adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet 14'lü browning tabanca, 50 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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açıklama Ağrı ağrı valiliği husumet silah mühimmat

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