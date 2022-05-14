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  4. Husumetli kişiler arasında silahlı kavga! 1'i ağır 5 yaralı

Husumetli kişiler arasında silahlı kavga! 1'i ağır 5 yaralı

14.05.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Husumetli kişiler arasında yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Husumetli kişiler arasında silahlı kavga! 1'i ağır 5 yaralı

Olay, saat 01.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Tahran Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre Ahmet G., aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Kemal Y. (37), Hasan E. (42), Taha B. ve Abdullah Y.’nin olduğu iş yerine gitti. Ahmet G. ile iş yerindekiler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ahmet G. yanında bulunan tabanca ile Kemal Y, Hasan E., Taha B. ve Abdullah Y.’ye ateş ederken, iş yerinde bulunanlar da Ahmet G.’ye tabanca ile ateş ederek karşılık verdi.

1'İ AĞIR 5 YARALI

Olayda iş yerindeki 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden, Ahmet G. de başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Başından yaralanan Abdullah G’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya silahlı saldırı
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