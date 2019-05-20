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Husumetli olan akrabası tarafından vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 22:59 | Son Güncelleme

 AYDIN’ın İncirliova ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgadan kaçmaya çalışan Barış Köken (37) tabancayla vurularak öldürüldü.

Husumetli olan akrabası tarafından vurularak öldürüldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın İncirliova ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgadan kaçmaya çalışan Barış Köken (37) tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, saat 19.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Köken husumetli olduğu akrabaları ile kahvede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında birbirine saldırmaya başlayan taraflar, kahvehanedeki müşteriler tarafından ayrıldı. Kahvehaneden çıkan iki grup, sokakta yeniden kavga etmeye başladı. Köken, iddiaya göre akrabalarının birinde tabanca olduğunu görünce olay yerinden uzaklaşarak eve sığındı. Kimliği henüz bilinmeyen kişi, eve sığınan Köken’e iki el ateş etti. Olayda, sırtından ve ensesinden vurulan Köken, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köken'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Barış Köken’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, polis soruşturma başlattı.

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Husumetli olan akrabası tarafından vurularak öldürüldüHusumetli olan akrabası tarafından vurularak öldürüldüHusumetli olan akrabası tarafından vurularak öldürüldü

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