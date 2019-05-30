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Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 13:18 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde husumetli olduğu aileye pusu kuran şahıs, aileden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı.Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Çaykapı köyünde bir şahıs, daha önceden aralarında husumet bulunan aileye sabah saatlerinde çalışmaya gittikleri tarlada pusu kurdu.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde husumetli olduğu aileye pusu kuran şahıs, aileden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Çaykapı köyünde bir şahıs, daha önceden aralarında husumet bulunan aileye sabah saatlerinde çalışmaya gittikleri tarlada pusu kurdu. Aile tarlada çalıştığı sırada tüfekle ateş eden şahıs, ardından olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda aynı aileden Umut Keleş, Şaban Keleş, Eftal Keleş olay yerinde hayatlarını kaybederken, R.K. ise ağır yaralandı. Yaralanan R.K, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası bölgeye Kastamonu’dan komando ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köyde cumhuriyet savcının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu aileye pusu kurdu: 3 ölü, 1 yaralı
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