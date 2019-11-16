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Husumetli olduğu aileyi kurşun yağmuruna tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:30 | Son Güncelleme

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, sabah saatlerinde kar maskesi kullanan Nail D.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, sabah saatlerinde kar maskesi kullanan Nail D. Husumetli olduğu Mustafa B.’nin oturduğu apartmana girerek, silahı ile Mustafa B. Ve eşini yaralayan Nail D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Sarayköy ilçesinin Aşağı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Mustafa B.’nin oturduğu apartmana sabah saatlerinde gelen Nail D. iddialara göre, kar maskesi taktığı ve ardından husumetli olduğu Mustafa B.’nin ve ailesinin yaşadığı apartmana girdi. İkinci katta daire kapısının önünde bekleyen şahıs iddialara göre, zile basmasının ardından kapıyı açan Mustafa B. ile tartıştığı ve evin içerisine girerek devam eden tartışmada belinde bulunan silahı çıkararak, Mustafa B.’yi ayağından eşi Fatma B.’yi ise karnından yaraladığı belirtildi. Apartmanda bulunan vatandaşların silah seslerini duyması üzerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri yaralı olan karı-kocayı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çelik yelek giyerek apartmanın içerisinde bulunan şüpheli Nail D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Karnından vurulan Fatma B.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis ekipleri soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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