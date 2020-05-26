Husumetli olduğu akrabalarına kurşun yağdırdı! Yaralılar var

Olay, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi A-345 Sokakta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, iddiaya göre Mesut Ü., evden getirdiği av tüfeğiyle akrabalarına kurşun yağdırdı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mahsun K. ile birlikte 3 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ve Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mahsun K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından bölgede inceleme yapan polis ekipleri Mesut Ü. ile Mert Ü. ve Onur Ü.'yü gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artacağı öğrenildi.

Bu arada iki aile fertleri arasında mahallede ve hastanede yeni bir olay yaşanmaması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

