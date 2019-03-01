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Husumetli olduğu engelliyi öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 19:25 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, Ekrem Ö.

Husumetli olduğu engelliyi öldürdü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, Ekrem Ö. (22) aralarında husumet bulunan bedensel engelli Ali Rıza Karataş'ı (22) arkadaşlarının gözü önünde av tüfeği ile öldürdü.
Olay, dün gece İsmetpaşa Mahallesi'nde bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, bedensel engelli Ali Rıza Karataş, iş hanındaki arkadaşlarını ziyarete gitti. Ziyaretin ardından arkadaşlarının yardımıyla iş hanından çıkan Karataş'a, bu sırada karşılaştığı husumetlisi olan Ekrem Ö. tüfekle ateş ederek kaçtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ali Rıza Karataş, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Arkadaşının ölümüne neden olan ve olayın ardından kaçan Ekrem Ö., bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kanlıdere Caddesi'nde yakalanandı. Polislerin gözaltına aldığı Ekrem Ö., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

​FOTOĞRAFLI

Husumetli olduğu engelliyi öldürdü

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