HABER

Husumetli olduğu engelliyi öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 21:53 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, Ekrem Ö.

KAHRAMANMARAŞ'ta, Ekrem Ö. (22) aralarında husumet bulunan bedensel engelli Ali Rıza Karataş'ı (22) arkadaşlarının gözü önünde av tüfeği ile öldürdü.
Olay, dün gece İsmetpaşa Mahallesi'nde bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, bedensel engelli Ali Rıza Karataş, iş hanındaki arkadaşlarını ziyarete gitti. Ziyaretin ardından arkadaşlarının yardımıyla iş hanından çıkan Karataş'a, bu sırada karşılaştığı husumetlisi olan Ekrem Ö. tüfekle ateş ederek kaçtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ali Rıza Karataş, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Arkadaşının ölümüne neden olan ve olayın ardından kaçan Ekrem Ö., bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kanlıdere Caddesi'nde yakalanandı. Polislerin gözaltına aldığı Ekrem Ö., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Erdoğan: 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteğini vermeye başlıyoruz (4)Erdoğan: 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteğini vermeye başlıyoruz (4)
Akılalmaz olay! Tartıştığı kişiyi...Akılalmaz olay! Tartıştığı kişiyi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi öldürdü

Akılalmaz olay! Tartıştığı kişiyi...

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi! Yaralılar var

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.