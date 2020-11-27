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  4. Husumetli olduğu kardeşi paletlerini yaktı, abisi isyan etti

Husumetli olduğu kardeşi paletlerini yaktı, abisi isyan etti

27.11.2020 05:41 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen küçük kardeş, abisinin paletlerini ateşe verdi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen küçük kardeş, abisinin paletlerini ateşe verdi. Alevlerin büyüyerek etrafa sıçraması sonucunda 1 gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yangın Ankara’nın Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi 493. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, gece saat 02.30 sularında Ferhat K., husumetli olduğu abisi Emrah K.’nın sokakta bulunan paletlerini ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar sokakta bulunan otomobilleri uzaklaştırmaya çalışırken, diğer yandan da gecekondudaki vatandaşları uyardı. Kısa süre içerisinde alev alan paletler, çevredeki gecekonduya sıçradı. Evden çıkan vatandaşlar, çaresizce alevleri izledi. Yangını gören çevredeki komşular ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri uzun süren çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına alırken 1 gecekondu ise kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
“Senin evinin köyünü, dükkanı da yakarım”
Kardeşine isyan eden ağabey Emrah K. “Devlete hesap ver. Seni cezaevine attırmazsam, yakayım mı senin evinin köyünü, dükkanı da yakarım. Ne yapayım ben, benim 80 milyarlık arabam yandı. Kimseye bir şey demedim. Ama artık yeter, ben yatarım. Ben cinayette işlerim” dedi.

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