Husumetli olduğu kuzenini av tüfeğiyle öldürdü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İsmail Kazak (40), aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Ertuğrul Kazak'ı (48), traktörünün önünü kesip, av tüfeği ile vurarak öldürdü. İsmail Kazak, olaydan sonra kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasından evine gitmek için traktörü ile seyir halinde olan Ertuğrul Kazak'ın önü, aralarında daha önceden husumet bulunan amcasının oğlu İsmail Kazak tarafından araçla kesildi. Aracından inen İsmail Kazak, yanında bulunan av tüfeği ile traktör üzerinde Ertuğrul Kazak'a doğru ateş açtı. Ertuğrul Kazak, vücuduna isabet eden saçmalarla traktörden düşerken, araç yol kenarına devrildi. Şüpheli İsmail Kazak, olay yerinden otomobili ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ertuğrul Kazak'ın göğsüne isabet eden saçmayla hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri cinayet şüphelisi İsmail Kazak'ı yakalamak için soruşturma başlattı.

