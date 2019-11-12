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Husumetli olduğu şahsı öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 16:39 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, aralarında husumet bulunan şahsı kafasından silahla vurarak öldüren Ali K.

Eskişehir’de, aralarında husumet bulunan şahsı kafasından silahla vurarak öldüren Ali K. 15 yıl hapse mahkum edilirken, tutuksuz 3 sanık ise 5’er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ali K. (32), tutuksuz sanıklar Ahmet U.G. (24), Orhan B. (21) ve Erhan T. (40), maktul Zafer Gözel’in ailesi ile taraf avukatları katıldı. Amacının arkadaşını öldürmek olmadığını iddia eden Ali K., “Ben tetiği çekmedim. Silahın kabzasını omzuna sert bastırdığım için silah ateş almış olabilir” ifadelerini kullandı. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar ise masum olduklarını öne sürerek beraatlerini istedi.
Tutuklu sanık Ali K.’yı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, suçun tahrik altında işlendiğine karar vererek sanığa 15 yıl hapis cezası verdi. Öte yandan tutuksuz sanıklar ise 5’er ay hapisle cezalandırıldı.

Olay
Olay Mart ayında Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesinde meydana geldi. Sanık Ali K., Ahmet G. (24), Orhan B. (21) ve Erhan T. (40) yolda Zafer Gözel ile karşılaştı. Aralarında husumet olan Ali K., park halindeki otomobilinde Zafer Gözel’in yanına giderek kafasına ateş etti. Ali K. olay yerinden kaçarken, polis tarafından yapılan inceleme sonucunda Gözel’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Ali K. olduğu anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ali K.’nın Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde saklandığını öğrendi. Düzenlenen operasyonla kullandığı tabancayla birlikte köy evinde yakalanarak Ali K., gözaltına alınmıştı.

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