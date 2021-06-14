Husumetli oldukları kişi zannettikleri TIR sürücüsüne levyeli saldırı

Edinilen bilgiye göre, TIR'dan Mimarsinan OSB 9. Cadde'deki bir iş yerine ürün indiren sürücü İ.K. ile kendisini husumetlileri sanan ve bir otomobille gelen 3 kişi arasında tartışma çıktı.

LEVYE İLE YARALADILAR

Bir süre sonra kavgaya dönüşen ve tabancanın da kullanıldığı olayda TIR sürücüsü, başından levye ile yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri İ.K'ye ambulansta müdahale etti. Olaydan sonra kaçan 3 zanlı, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. (AA)





