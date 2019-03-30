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Husumetli oldukları kişinin dükkanına sopa ve döner bıçaklarıyla saldırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 17:35 | Son Güncelleme

Bursa'da 2 şüpheli, aralarında iddiaya göre kız meselesi yüzünden husumet bulunan kişinin dükkanını bastı.

Serkan AKKUŞ - İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA(DHA) Bursa'da 2 şüpheli, aralarında iddiaya göre kız meselesi yüzünden husumet bulunan kişinin dükkanını bastı. Şüpheliler, ellerindeki döner bıçakları ve sopalarda dükkanı savaş alanına çevirdi. Bu anlar, güvenlik kameraların an be an yansıdı. Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre A.V. ile K.K., kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan O.Y.'nin dükkanını bastı. A.V., ile K.K.'nın ellerinde döner bıçağı ve sopaları fark eden iş yeri sahibi O.Y., hızla dükkana kaçarak kapıyı kilitledi. Kapıyı açamayan saldırganlar ellerindeki sopa ve döner bıçaklarıyla dükkanın camlarını kırarak hızla uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, dükkanın camlarının kırık olduğunu görerek çevrede güvenlik kamerası çalışması başlattı. Dükkan sahibi O.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, döner bıçağı ve demir sopalı saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı.

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