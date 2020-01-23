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Husumetli oldukları kişiyi bıçaklayan baba tutuklandı, oğlu serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

BURDUR'da aralarında husumet bulunan Emre Taşçı'yı (25) bıçakla ağır yaralayan İsmail Akça tutuklanırken, oğlu Hüseyin Cevahir Akça serbest bırakıldı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da aralarında husumet bulunan Emre Taşçı'yı (25) bıçakla ağır yaralayan İsmail Akça tutuklanırken, oğlu Hüseyin Cevahir Akça serbest bırakıldı.
Emre Taşçı ile aralarında daha önceden husumet bulunan İsmail Akça ve oğlu Hüseyin Cevahir Akça, dün akşam saatlerinde Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde karşılaştı. Emre Taşçı ile baba- oğul tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan kavgada Emre Taşçı sağ baldırından bıçakla yaralandı. Kavga sırasında bir el de silahla havaya ateş açıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettikleri Emre Taşçı'yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Emre Taşçı, burada ameliyata alındı.
Olay yerinden kaçan baba ve oğlu ise yarım saat sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İsmail Akça ve Hüseyin Cevahir Akça, polis merkezine götürüldü. Bugün işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. İsmail Akça 'yaralama' suçundan tutuklanırken, Hüseyin Cevahir Akça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan, yaralanan Emre Taşçı'nın ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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