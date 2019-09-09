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Husumetli oldukları şahsı vuranlar kıskıvrak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 17:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişiyi önce bıçaklayan, daha sonra silahla vurup darp eden zanlılar jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.Gemlik ilçesinden İnegöl’de bulunan bir sunta fabrikasına kereste getiren ve aralarında daha önce husumet bulunan Ersin E.

Husumetli oldukları şahsı vuranlar kıskıvrak yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişiyi önce bıçaklayan, daha sonra silahla vurup darp eden zanlılar jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.
Gemlik ilçesinden İnegöl’de bulunan bir sunta fabrikasına kereste getiren ve aralarında daha önce husumet bulunan Ersin E. ile Erol Ş, fabrikanın girişinde karşı karşıya geldi. Her ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iddiaya göre Ersin E. önce Erol Ş’yi bıçakladı daha sonra silahla ayağından vurdu. Bununla da yetinmeyen şahıs Erol Ş’yi darp ederek olay yerinde geldiği kamyonetle kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri kaçan Ersin E. ile yanındaki şahsın peşine düştü. Ekipler şahısların kullandığı aracı tespit ederek ilçe genelinde tertibat aldı. Arabayı kısa sürede bulan jandarma ekipleri, olaya karışan Ersin E ve Arif E.’yi bir petrol istasyonunda kıskıvrak yakaladı. Yakalanan iki şahıs hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Husumetli oldukları şahsı vuranlar kıskıvrak yakalandı

Husumetli oldukları şahsı vuranlar kıskıvrak yakalandı

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