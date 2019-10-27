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Husumetli şahıslar iş yerinde dehşeti yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 18:13 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de bir markette alacak verecek yüzünden yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Büyükçekmece’de bir markette alacak verecek yüzünden yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaçan şahıslar ile polis ekipleri arasında film sahnelerini aratmayacak kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sırasında zanlılardan birisi aracın kaza yapması sonucu silahı ile birlikte yakalandı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, Büyükçekmece ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki kişi cadde üzerinde bulunan bir markete gelerek tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslardan birisi yanında getirdiği silah ile rastgele çevreye ateş etmeye başladı. Bu sırada dükkan sahibinin arkadaşı Samet S. silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. İş yeri ve çevresinde ise büyük panik yaşandı.

Film sahnelerini aratmayacak kovalamaca
İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Samet S. ise 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaçan şahıslar ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre zanlıları kovalayan polis ekipleri şahısların kaçtıkları arabanın kaza yapması üzerine şahıslardan bir tanesini silahı ile birlikte yakaladı. Diğer zanlı ise yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri yakaladıkları şüpheliyi gözaltına alırken kaçan şahsın yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

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