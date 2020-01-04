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  4. Husumetliler camide kavga ett

Husumetliler camide kavga ett

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 15:37 | Son Güncelleme

i   KONYA?nın Karapınar ilçesinde cami içinde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

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KONYA?nın Karapınar ilçesinde cami içinde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga eden grubu camideki cemaat ayırdı.
Olay, dün Cuma namazı vakti Hacı İsa Camii?nde meydana geldi. Namaz esnasında İsmet U. (64) ile oğlu Yusuf U. (26), cemaat arasında bulunan ve daha önceden husumetli oldukları Refik Ö. (55) ve ağabeyi Ali Ö. (58) ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada İsmet U. ile oğlu Yusuf U., kardeşler tarafından darp edildi. Cemaatin ayırdığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Darb edilen baba ve oğlu polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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