Husumetlileri başlarına ödül koydu, her gün saldırıya uğruyorlar

Şanlıurfa’da husumetlileri tarafından defalarca saldırıya uğrayan ve başlarına ödül konulduğunu iddia eden aile yardım bekliyor. Polisin sokakta nöbet tuttuğu sırada ailenin saldırıya uğradığı ve araçlarının kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında geçtiğimiz yıl kız alıp verme meselesi yüzünden husumet başladı. Husumet sonrası Açıkgöz ailesi, bir yıl içerisinde kız tarafı yakınları tarafından onlarca kez taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Son olay ise kundaklama oldu. Aileye ait park halindeki 63 ACS 127 plakalı minibüs, gece saatlerinde yine iddiaya göre husumetliler tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Araçlarının kundaklandığını fark eden aile, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis, kundaklamayı yapan 2 şüphelinin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Ailenin büyüklerinden İbrahim Açıkgöz, “Husumetli olduğumuz karşı taraf tam bir yıldan beri defalarca bizim eve saldırıda bulundular. Sokakta sürekli taşlı saldırı oluyor. Bütün mahalleli şikayetçidir. En son olayda aracımızı kundakladılar. Bir an önce bu duruma el atılmasını istiyoruz” dedi.