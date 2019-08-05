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Husumetlileri ile barışmak için gittiler, silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 22:19 | Son Güncelleme

Adana’da husumetli oldukları kişilerle barışmaya giden 2 kişi önce bıçaklandı sonra pompalı tüfekle vuruldu.

Adana’da husumetli oldukları kişilerle barışmaya giden 2 kişi önce bıçaklandı sonra pompalı tüfekle vuruldu. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesine Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Fakıoğlu (26) ve Murtaza Özdemir (28) husumetli oldukları kişilerle barışmak için yanlarına gitti. Ancak Fakıoğlu ve Özdemir’in husumetli olduğu kişiler barışmaya yanaşmadı. Bunun üzerine bir anda kavga çıktı; Fakıoğlu ve Özdemir husumetli olduğu kişiler tarafından önce bıçaklanıp sonra da pompalı tüfekle vuruldu.
Fakıoğlu ve Özdemir kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay gerçekleştiren kişiler ise hızla kaçtı. 112 sağlık ekipleri Selçuk Fakıoğlu’nu Adana Şehir Hastanesine, Murtaza Özdemir’i ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Selçuk Fakıoğlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Fakıoğlu’nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özdemir’in ise tedavisi devam ediyor.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları yakalama çalışması başlattı.

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