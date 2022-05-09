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  4. Husumetlileriymiş! Cezaevinden izinli çıktı, kırmızı ışıkta kurşun yağdırdı

Husumetlileriymiş! Cezaevinden izinli çıktı, kırmızı ışıkta kurşun yağdırdı

09.05.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta cezaevinden izinli çıkan Gökmen Işık, husumetlilerinin bulunduğu kırmızı ışıkta duran otomobile tabancayla ateş etti. Saldırıda Yunus Kaplan olay yerinde hayatını kaybederken, akrabası Y.K. yaralandı. Gökmen Işık gözaltına alındı.

Husumetlileriymiş! Cezaevinden izinli çıktı, kırmızı ışıkta kurşun yağdırdı

Olay, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet ile Gaziahmet Muhtarpaşa caddelerini birleştiren kavşaktaki trafik ışıklarında meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Gökmen Işık, aralarında husumet olduğu öğrenilen Yunus Kaplan'ın otomobilini takip etti. Otomobilin kırmızı ışıkta durduğu sırada Gökmen Işık, tabancayla ateş etmeye başladı.

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Saldırıda Yunus Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti, akrabası Y.K. yaralandı. Y.K., ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

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Savcının olay yeri incelemesinin ardından Yunus Kaplan'ın cenazesi Harakani Hastanesi morguna kaldırıldı, Gökmen Işık gözaltına alındı.

(DHA)

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Kars
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