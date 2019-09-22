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Husumetlisi tarafından 8 yerinden bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 15:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde husumetli olduğu B.Y.

Husumetlisi tarafından 8 yerinden bıçaklandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde husumetli olduğu B.Y. ve arkadaşlarının saldırısına uğrayan Okan Çağlar (29), 8 yerinden bıçaklandı. Hastanede tedaviye alınan Okan Çağlar, yakalanan B.Y.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Olay, cumartesi günü saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cebeli mevkiinde meydana geldi. Okan Çağlar, kuzeniyle otomobille gezerken, husumetli olduğu B.Y. ve arkadaşları iddiaya göre önlerini kesti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü, B.Y. yanındaki bıçakla Okan Çağlar'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 8 bıçak darbesi alan Okan Çağlar yaralandı. B.Y. ve arkadaşları kaçarken, Okan Çağlar kuzeni tarafından hastaneye götürüldü. Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Çağlar, Alanya'ya sevk edildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, B.Y.'yi dün yakaladı. Gözaltına alınan B.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
'HASTANEYE GİTMEME İZİN VERMEDİLER'
B.Y.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Okan Çağlar, "Kuzenim Mehmet Aslan ile gezerken husumetli olduğum B.Y. bizi takip etmiş. 3 arabayla yolumuzu kesti. B.Y. ve bir arkadaşı beni tutup bıçakladı. B.Y.'nin kız arkadaşı da başıma sert bir cisimle vurdu. Diğer arkadaşları olaya karışmadı. 'Bırakın adam öldü' dediği halde hastaneye götürülmeme izin vermediler. Bir ay önce omuz ameliyatı oldum ve çalışamıyorum, fizik tedaviye gidiyorum. Olayın olduğu gün de rapor param yatmıştı, yaklaşık 1500 lira onu da aldılar. 'Bunun parasıyla herkese bira söyleyeceğim' dedi. Kuzenim Mehmet, zar zor beni arabaya atıp hastaneye götürdü. 8 yerimde kesik, baş kısmımda ezilme var. Aldığım bıçak darbesiyle akciğerim delinmiş" dedi.

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