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Husumetlisi tarafından pastanede öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 16:31 | Son Güncelleme

KAVGA ANI KAMERADA Gaziantep'te Mehmet Kara'nın, dün gece husumetlisi Hüseyin A.

KAVGA ANI KAMERADA Gaziantep'te Mehmet Kara'nın, dün gece husumetlisi Hüseyin A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü kavga anları, pastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, simit almak için gelen Hüseyin A.'dan sonra Mehmet Kara'nın pastaneye girdiği görülüyor. Kara'nın Hüseyin A.'ya sataşarak, tokat attığı, Hüseyin A.'nın ise cebinden çıkardığı bıçağı ona sapladığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Görüntülerde, yaralı Mehmet Kara'nın yere yığıldığı, Hüseyin A.'nın ise bindiği motosikletle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Güvenlik kamerası kayıtları, polis tarafından incelemeye alındı.

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