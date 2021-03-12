Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darp edildi

Olay saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde 25 yaşındaki Hüseyin S., iddiaya göre husumetlisinden kaçarken 93. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmana sığındı.

HIRSIZ SANIP DARP ETTİLER

Husumetlisi tarafından yakalanmamak için girdiği apartmanda panik ile kapıları zorlayan şahıs, apartman sakinleri tarafından hırsız zannedilince darp edildi. Apartman sakinleri, genci darp ettikten sonra polis ekiplerini olay yerine çağırdı.

Polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahalesini yaptı ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, Hüseyin S.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp kaynaklı yaralanma meydana gelirken elindeki platinin de çıktığı görüldü.

Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

