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  4. Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda hırsız zannedilip dayak yedi

Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda hırsız zannedilip dayak yedi

12.03.2021 23:37 | Son Güncelleme:
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Antalya’da iddiaya göre husumetlisinden kaçan şahıs sığındığı apartmanda hırsız zannedilip apartman sakinleri tarafından darp edildi.

Antalya’da iddiaya göre husumetlisinden kaçan şahıs sığındığı apartmanda hırsız zannedilip apartman sakinleri tarafından darp edildi. Şahsın darp sonucu elindeki platini çıktı.
Olay saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde 25 yaşındaki Hüseyin S., iddiaya göre husumetlisinden kaçarken 93. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmana sığındı. Husumetlisi tarafından yakalanmamak için girdiği apartmanda panik ile kapıları zorlayan şahıs, apartman sakinleri tarafından hırsız zannedilince darp edildi. Apartman sakinleri, genci darbettikten sonra polis ekiplerini olay yerine çağırdı. Polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahalesini yaptı ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, Hüseyin S.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp kaynaklı yaralanma meydana gelirken elindeki platinin de etkisi ile çıktığı görüldü. Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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