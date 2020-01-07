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  4. Husumetlisine benzettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Husumetlisine benzettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 21:54 | Son Güncelleme

Husumetlisine benzettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL (AA) - Şişli'de ambulansla hastaneye gelen kişiyi husumetlisine benzeterek bıçaklayıp öldüren zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine ambulansla gelen E.T.M, içeri gireceği sırada Akın K'nin (22) bıçaklı saldırısına uğradı.

E.T.M, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı suç aletiyle birlikte yakaladı.

Zanlının, alacak meselesiyle ilgili çıkan tartışma neticesinde yaralanan yakınlarını görmek üzere hastanede bulunduğu, bu sırada ambulansla gelen E.T.M'yi yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzetmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Cinayeti işleyen Akın K'nin kasten yaralamadan 3, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise bir suç kaydının olduğu öğrenildi.

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