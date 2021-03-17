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  4. Husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

17.03.2021 01:56 | Son Güncelleme:
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Malatya’da husumetli olduğu ileri sürülen şahsın silahlı saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen F.F., K.C.’ye tabanca ile 9 el ateş açtı.Açılan ateş sonucu bacak, omuz ile karın bölgelerine isabet alan K.C.

Malatya’da husumetli olduğu ileri sürülen şahsın silahlı saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen F.F., K.C.’ye tabanca ile 9 el ateş açtı.
Açılan ateş sonucu bacak, omuz ile karın bölgelerine isabet alan K.C. yaralanırken, olayın şüphelisi kaçarak uzaklaştı. Mehmet Buyruk Caddesi üzerine yaya olarak ilerleyen yaralı şahsı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler 5’i dolu 9 kovan bulurken, olayın şüphelisi F.F.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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