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  4. Husumetlisine saldırmış, öldürmeye çalışmış! Silah tutukluk yapınca polisler tarafından yakalandı... Saldırgan götürüldüğü hastanede vurularak öldürüldü

Husumetlisine saldırmış, öldürmeye çalışmış! Silah tutukluk yapınca polisler tarafından yakalandı... Saldırgan götürüldüğü hastanede vurularak öldürüldü

07.11.2024 10:25
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.11.2024 10:25
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Aydın Tokay, daha önce husumetlisi G.D.'yi öldürmeye çalışmış ancak silah tutukluluk yapmıştı. Polis Tokay'ı yakalamasının ardından sağlık kontrolüne götürdü. Tokay, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede husumetlisi tarafından öldürüldü. Tokay'ın yakın tarihte husumetlisini öldürmeye çalıştığı ancak silahının tutukluk yaptığı ana dair kamera kayıtları ortaya çıktı. Hastane önünde yaşanan arbede de çevreye rastgele ateş edilmesi sonucu bir personel yaşamını yitirdi.

Van'da yaşanan olay, 2 Kasım'da Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde meydana geldi. Sağlık kontrolü için güvenlik görevlileri eşliğinde hastaneye getirilen Aydın Tokay, husumetli olduğu G.D. tarafından vuruldu. Ağır yaralanan Tokay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

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SİLAHI TUTUKLUK YAPMIŞ

Tokay ve G.D. arasındaki husumetin geçmişe dayandığı öğrenilirken, olaydan bir gün önce Tokay'ın bir yakıt istasyonunda G.D. ile tartışmaya girdiği ve G.D.'yi yere yatırarak tekmelediği, ayrıca silahını ateşlemeye çalıştığı fakat silahının tutukluk yaptığı görüntüleri ortaya çıktı.

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NE OLMUŞTU?

Erciş ilçesinde 2 Kasım günü, aralarında husumet olan 2 kişi arasında kavga yaşandı. Kavganın ardından şikâyet üzerine gözaltına alınan Aydın Togay, sağlık kontrolü için hastaneye getirildiği sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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SAĞLIK ÇALIŞANINI DA HAYATTAN KOPARDILAR

Ayrıca, saldırganın çevreye rastgele ateş etmesi sonucu hastane yönlendirme personeli Emrah Budak da yaralanmıştı. Ağır yaralanan hastane yönlendirme personeli Budak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırıyı düzenleyen G.D. isimli şahıs, polis ekiplerince ayağından vurulup etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van silah hastane
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