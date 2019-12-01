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Husumetlisini, arkadaşını rehin alarak pusuya düşürüp öldürdüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 10:25 | Son Güncelleme

Adana'da husumetli olduğu kişiyi, rehin aldığı arkadaşıyla kandırarak pusuya düşürüp pompalı tüfekle öldürdüğü, yanındaki kişiyi de yaraladığı ileri sürülen zanlı ve olayla bağlantılı bir şüpheli tutuklandı

Adana'da husumetlisini, arkadaşını rehin alarak pusuya düşürüp silahla öldürdüğü, yanındaki kişiyi de yaraladığı ileri sürülen zanlı ve olayla bağlantılı şüpheli yakalanıp cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Mutlu Mahallesi'nde Cuma B'nin (25) kullandığı motosiklete kar maskeli bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda Cuma B. ve yanında yolculuk eden arkadaşı Eren Kaya (20) ağır yaralandı.

Silahı kullandığı belirtilen kişi, yanında yine kendisi gibi kar maskeli başka biriyle kaçtı.

Yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eren Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen olaydan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada maktul Eren Kaya'nın bir süre önce cezaevinden çıktığını ve burada tanıştığı Metin A'nın dini nikahla birlikte yaşadığı D.T. ile yakınlaştığı gerekçesiyle aralarında husumet bulunduğunu belirledi.

Ekip, yaptığı operasyonla zanlı Metin A'yı yakalayıp olayda kullanılan silahı da ele geçirdi.

Olay sırasında Metin A'nın yanında bulunduğu öne sürülen M.Y. (16) de evine yapılan baskınla yakalandı.

- Husumetlisini, arkadaşını rehin alarak kandırıp pusuya düşürmüş

Zanlıların olaydan önce, maktul Eren Kaya'nın bakkal dükkanı işleten arkadaşı Yusuf M'nin iş yerine gidip başına pompalı tüfeği dayayıp rehin aldığı iddia edildi. Şüphelilerin daha sonra bu kişiye arkadaşı Eren Kaya'yı telefonla aratıp buluşmak istediği yalanını söyleterek olay yerine gelmesini sağladığı, M.Y'nin Yusuf M'nin yanında beklediği, Metin A'nın dışarıya çıkıp pusu kurarak motosikletle gelen Eren Kaya ve yanındaki arkadaşına ateş açtığı öne sürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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