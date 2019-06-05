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Husumetlisini ayaklarından vurup kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 18:58 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Savaş Kenger (40), aralarında husumet olan İlhan Güzel'i (34) tabancayla ayaklarından vurup, kaçtı.

Husumetlisini ayaklarından vurup kaçtı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Savaş Kenger (40), aralarında husumet olan İlhan Güzel'i (34) tabancayla ayaklarından vurup, kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta buluşan İlhan Güzel ile Savaş Kenger arasında eski husumetten dolayı tartışma çıktı. Kenger, daha sonra tabancayla Güzel'in ayaklarına ateş edip, otomobille olay yerinden kaçtı. Ayaklarına isabet eden kurşunlarla yere yığılan İlyas Güzel ise yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü.
İlyas Güzel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Savaş Kenger'in yakalanması için polis çalışma başlattı.

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Husumetlisini ayaklarından vurup kaçtıHusumetlisini ayaklarından vurup kaçtıHusumetlisini ayaklarından vurup kaçtıHusumetlisini ayaklarından vurup kaçtı

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