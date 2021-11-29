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  4. Husumetlisini başından vurarak öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi

Husumetlisini başından vurarak öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi

29.11.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl İlçesinde bir şahıs, husumetlisi Barış Gümüştaş'I (31) aracının içinde başından tabancayla vurarak öldürdü.

Husumetlisini başından vurarak öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi

Olay, İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. 16 ALD 298 plakalı servis aracıyla Cerrah’a gitmek üzere yola çıkan Barış Gümüştaş, husumetlisi İbrahim Akkoyun İle karşılaştı.

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim Akkoyun, tabancayla Barış Gümüştaş’ı başından vurarak öldürdü. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi.

JANDARMAYA GİDEREK TESLİM OLDU

Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli İbrahim Akkoyun, bir saat sonra Jandarma komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

Adliyeye güvenlik gereği Çelik yelek giydirilerek getirilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
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