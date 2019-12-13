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Husumetlisini camide bıçaklayarak, yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:56 | Son Güncelleme

YOZGAT'da Yakup Bulut (35), cuma namazını kılmak için girdiği camide, peşinden gelen husumetlisi Onur Şimşek (25) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Husumetlisini camide bıçaklayarak, yaraladı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'da Yakup Bulut (35), cuma namazını kılmak için girdiği camide, peşinden gelen husumetlisi Onur Şimşek (25) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Çapanoğlu Büyük Camii'nde meydana geldi. Yakup Bulut, cuma namazını kılmak camiye girdi. Bulut, namaz sırasında arkasındaki safta duran Onur Şimşek tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Bulut, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek ise cuma namazı için cami önünde güvenlik önlemi alan polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Onur Şimşek ve babasının, yaklaşık 1 ay önce Yakup Bulut ile kavga ettiği öğrenilirken, soruşturma sürdürülüyor.

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Husumetlisini camide bıçaklayarak, yaraladı

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