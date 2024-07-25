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  4. Husumetlisini eşinin ve çocuklarının gözü önünde öldüren polis, meslektaşlarını arayıp kendisini ihbar etti

Husumetlisini eşinin ve çocuklarının gözü önünde öldüren polis, meslektaşlarını arayıp kendisini ihbar etti

25.07.2024 23:17
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Batman'da görevli polis memuru R.K. (40) izin alarak geldiği memleketi Kırşehir'de husumetlisi Serhat Aydemir'i (35) eşinin ve 2 çocuğunun gözü önünde tabancayla 7 el ateş ederek öldürdü. R.K. cinayetin ardından meslektaşlarını arayarak, "Ben birini öldürdüm. Teslim olmak istiyorum" diye kendini ihbar etti.

Husumetlisini eşinin ve çocuklarının gözü önünde öldüren polis, meslektaşlarını arayıp kendisini ihbar etti

Olay, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Medrese Mahallesi 56'ıncı sokaktaki Emre apartmanında meydana geldi. Batman'da görevli polis memuru R.K., alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Serhat Aydemir ile görüşmek üzere, izin alıp Kırşehir’e geldi.

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DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Serhat Aydemir'in evine gelen R.K., iddiaya göre zile bastıktan sonra, 'Polis, açın kapıyı' dedi. R.K. bunun üzerine kapıyı açan Aydemir’e eşinin ve çocuklarının gözü önünde 7 el ateş eti. Aydemir, kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunanlar panik ve korku içerisinde çığlık attı.

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MESLEKTAŞLARINI ARAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından meslektaşlarını telefonla arayan R.K., "Ben birini öldürdüm, teslim olmak istiyorum" diyerek kendisini ihbar etti.

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Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Aydemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Aydemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet zanlısı R.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Batman
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