Husumetlisini eşinin ve çocuklarının gözü önünde öldüren polis, meslektaşlarını arayıp kendisini ihbar etti

Olay, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Medrese Mahallesi 56'ıncı sokaktaki Emre apartmanında meydana geldi. Batman'da görevli polis memuru R.K., alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Serhat Aydemir ile görüşmek üzere, izin alıp Kırşehir’e geldi.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Serhat Aydemir'in evine gelen R.K., iddiaya göre zile bastıktan sonra, 'Polis, açın kapıyı' dedi. R.K. bunun üzerine kapıyı açan Aydemir’e eşinin ve çocuklarının gözü önünde 7 el ateş eti. Aydemir, kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunanlar panik ve korku içerisinde çığlık attı.

MESLEKTAŞLARINI ARAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından meslektaşlarını telefonla arayan R.K., "Ben birini öldürdüm, teslim olmak istiyorum" diyerek kendisini ihbar etti.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Aydemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Aydemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet zanlısı R.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır