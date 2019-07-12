Husumetlisini kafe önünde tabancayla vurarak öldürdü

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, Sinan Özkan (32), husumetli olduğu Ö.D. tarafından kafede çıkan tartışmada tabancayla karın boşluğundan vurularak öldürüldü. Ö.D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen Sinan Özkan ile Ö.D., kafede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kafe önünde kavgaya dönüşünce Ö.D, belinden çıkardığı tabancayla Sinan Özkan'a ateş etti. Sinan Özkan, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaranırken, Ö.D. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sinan Özkan, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sinan Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ö.D. ise çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ö.D., tabancasından çıkan kurşunun boş kovanı da çöp kutusunda bulundu.

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