HABER

Husumetlisini kafe önünde tabancayla vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 19:06 | Son Güncelleme

BURSA'da, Sinan Özkan (32), husumetli olduğu Ö.D.

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, Sinan Özkan (32), husumetli olduğu Ö.D. tarafından kafede çıkan tartışmada tabancayla karın boşluğundan vurularak öldürüldü. Ö.D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen Sinan Özkan ile Ö.D., kafede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kafe önünde kavgaya dönüşünce Ö.D, belinden çıkardığı tabancayla Sinan Özkan'a ateş etti. Sinan Özkan, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaranırken, Ö.D. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sinan Özkan, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sinan Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ö.D. ise çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ö.D., tabancasından çıkan kurşunun boş kovanı da çöp kutusunda bulundu.

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!
Erleri yemin töreninde aileleri yalnız bırakmadıErleri yemin töreninde aileleri yalnız bırakmadı
Doktorlara dehşeti yaşatmıştı, mahkemeden flaş kararDoktorlara dehşeti yaşatmıştı, mahkemeden flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

HSK'dan flaş karar! Görevden uzaklaştırıldılar

HSK'dan flaş karar! Görevden uzaklaştırıldılar

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.