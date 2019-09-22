Husumetlisini öldüren katil zanlısı tutuklandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sokak ortasında gördüğü husumetlisini öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 20 Eylül’de Darıca Bağlarbağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Ö. (25) aracıyla eve giderken mahalleden komşusu olan ve aralarında 10 yıllık husumet olan Kadir Kemal Akyüz’ü (29) gördü. Aracıyla ilerlediği sırada iddiaya göre Akyüz’ün kendisine küfür ettiğini duyan U.Ö., aracını durdurarak karşılık verdi. Çıkan tartışmada Akyüz ve U.Ö. silahlarına sarıldı. Yaşanan çatışma sonucu Kadir Kemal Akyüz vücuduna isabet eden mermilerle yaranarak yere düşerken, U.Ö. ise kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akyüz, kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. U.Ö. ise Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlı, sorgusunda Akyüz ve ailesi ile 10 yıllık bir husumetleri olduğunu, aralarında devam eden bir dava olduğunu söyledi. U.Ç.’nin dün gece sokakta gördüğü Akyüz’ün kendisine küfür etmesi sonrasında önce cevap verdiğini, çıkan çatışmada da Akyüz’e ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan katil zanlısı, Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.



