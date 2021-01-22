Husumetlisini öldürüp suçu yaşı küçük yeğenine üstlendirdi, farı yanmayan minibüs ele verdi

Olay, geçen yıl 27 Ekim'de Keçiören ilçesinde meydana geldi. Murat Özçelik, evinde pencerenin yanında dururken, kimliği belirsiz kişinin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Özçelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özçelik'in husumetlisi olan Demircan Y. ve yeğeni İsmail Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. İsmail Y., Suriye uyruklu bir kişinin kamyonetiyle kağıt topladıkları sırada yanlarına gelen köpeklere tüfekle ateş ettiğini, bu sırada saçmaların penceredeki Murat Özçelik'e isabet ettiğini söyledi. Demircan Y. ise olay sırasında evinde olduğunu, yaşananlardan haberinin olmadığını iddia etti. Bunun üzerine İsmail Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Demircan Y.'nin de aralarında bulunduğu diğer 5 kişi serbest bırakıldı.

SOL FARI YANMAYAN MİNİBÜS ELE VERDİ

Ancak Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsmail Y.'nin tek başına cinayeti işleyemeyeceğini, ifadelerinin de tutarsız olduğunu düşünerek soruşturmayı genişletti. Yapılan araştırmada ölen Murat Özçelik'in daha önce Demircan Y.'yi darbettiği bilgisine ulaşıldı. Ölen Murat Özçelik'in evi ile Demircan Y.'nin evinin arasındaki 27 kilometrelik güzergahta bulunan bütün güvenlik kameralarını incelemeye alındı. 816 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucunda Murat Özçelik'in evinin yakınında sol farı yanmayan plakasız minibüs tespit edildi. Cinayet tarihinde Demircan Y.'nin minibüsle Murat Özçelik'in evinin bulunduğu yere gittiği, olayın ardından da yeğeni İsmail Y.'nin evine gittiği belirlendi.