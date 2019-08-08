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Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 18:58 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişi sokakta husumetlisini pompalı tüfekle vurdu.

Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişi sokakta husumetlisini pompalı tüfekle vurdu. Zanlı olay yerinden kaçarken yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Tabakhane Mahallesi Çakır Mahmut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ET 187 plakalı kamyonetle olay yerine gelen Mustafa D., aralarında husumet bulunduğu ve sokak üzerine fasulye sattığı öğrenilen Teyfik Öz’e 1 el pompalı tüfekle ateş etti. Saldırgan Mustafa D. olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs ise çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaçan şahıs kısa sürede yakaladı
Kaçan şahıs ise kısa sürede Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinden kaçtığı araç ile yakalandı. Yaralamada kullanılan pompalı tüfek de otomobil içerisinde bulundu.

Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

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