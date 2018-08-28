Husumetlisini röntgen odasında bıçaklayarak öldürdü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Devlet Hastanesi'nde, geçirdiği kaza nedeniyle röntgen filmi çekilmek istenen Harun Güler (31), husumetli olduğu Serdar A. (28) tarafından röntgen odasında bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Eskişehir Devlet Hastanesi'nin röntgen odasında meydana geldi. İddiaya göre, başka hastanede kantin işleten Harun Güler, geçirdiği trafik kazası sonucunda hafif yaralandı. Devlet Hastanesi'ne götürülen Güler, röntgen filmi çekilmek üzere odaya alındığı sırada arkasından kendisini takip eden husumetlisi olan Serdar A. tarafından ekmek bıçağıyla çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Harun Güler, acil servis doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından Serdar A., hastane polisi ile hastanenin özel güvenlik görevlileri tarafından bıçak ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Serdar A., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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