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Husumetlisini silahla dizinden yaralayan şahıs tutuklandı

08.12.2020 15:17 | Son Güncelleme:
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Husumetlisini silahla dizinden yaralayan şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit İlçesinde husumetli olduğu şahsı silahla vurarak yaralayan saldırgan, polis ekiplerince yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay dün öğlen saatlerinde İzmit Tavşantepe Mahallesi Akif Sokak üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit İlçesinde husumetli olduğu şahsı silahla vurarak yaralayan saldırgan, polis ekiplerince yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay dün öğlen saatlerinde İzmit Tavşantepe Mahallesi Akif Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. isimli şahıs, kendisiyle aynı sokakta yaşayan ve husumetli olduğu Yüksel S.’nin evinin önüne gitti. Yüksel S. ile tartışmaya başlayan A.K., tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarıldı. Yanında taşıdığı silahı ile 3 el ateş eden A.K., Yüksel S.’yi dizinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Yüksel S., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan saldırgan ise polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Husumetlisini silahla dizinden yaralayan şahıs tutuklandı

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