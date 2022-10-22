Husumetlisini silahla kovaladı! Sokak ortasında ateş etti...

Olay, Sabuni Mahallesi Sabriye Cemboluk Sokak üzerinde meydana geldi. D.C. ile arasında husumet bulunan İ.Ç. sokakta karşılaştı. İkilinin arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Tabancasını çıkaran İ.Ç. D.C.’yi sokakta kovalamaya başladı. Ateş eden İ.Ç.’nin tabancasından çıkan kurşunun birisi Murat Turgu Sokak üzerine geldiği sırada D.C.’ye isabet etti.

TESADÜFEN BÖLGEDE OLAN POLİS MEMURU YAKALADI

D.C.’nin yere yığıldığını gören İ.Ç. bölgeden koşarak uzaklaştı. İ.Ç.,olay esnasında tesadüfen bölgede bulunan polis memuru tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı D.C. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaydan sonra bölgeye Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri sevkedildi. (DHA)

