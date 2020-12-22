HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı

Husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı

22.12.2020 09:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı

Adana’da kendisine saldıracağını ileri sürdüğü husumetlisini iş yerine geldiği sırada silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, 16 Aralık’ta saat 19.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da kendisine saldıracağını ileri sürdüğü husumetlisini iş yerine geldiği sırada silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 16 Aralık’ta saat 19.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Tahsin B. (36), daha önce kavga ettikleri için aralarında husumet olduğu öğrenilen Volkan G. (28) ile telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine telefonu kapatan Tahsin B., motosikletle Volkan G.’nin berber dükkanına gitti. Tahsin B.’nin geldiğini gören Volkan G., çekmeceden çıkardığı tabancayla iş yerinden çıkıp, ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla karın, kasık, kalça ve sağ bacağından yaralanan Tahsin B., kanlar içinde yerde kaldı. Tahsin B. de bu sırada yanında getirdiği tabancayla ateş açtı ancak Volkan G.’ye isabet etmedi. Volkan G., çatışmanın ardından iş yerini kapatıp, olay yerinden ayrılırken, çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Volkan G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada olay yerine gelen sağlık görevlileri, Tahsin B.’yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Volkan G.’yi Kozan Caddesi’nde yakaladı. Emniyete götürülen Volkan G.’nin, ifadesinde, “Tahsin B. daha önce beni darp etti ve bu yüzden aramız bozuldu. Evimi de kurşunlamıştı. O gün de iş yerime geldiğini görünce, tabancayla ateş açtım. Çünkü o da boş gezen bir insan değildi” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
22 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!22 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok

Türkiye'de mutasyon görüldü mü? Ateş Kara'dan açıklama

Van'daki tekne faciasında 12 sanık için 38 yıl 6'şar ay hapis istemi

Van'daki tekne faciasında 12 sanık için 38 yıl 6'şar ay hapis istemi

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki koronavirüs vakalarıyla ilgili güzel haber! Son durumu açıkladı

'İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık'

Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden öperek vedalaştılar, cenazedeki herkes korona oldu

Adana'da fıkra gibi olay!

İzmit'te yoldan geçmek isteyen iki kız dehşeti yaşadı

İki kız dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldılar

Muharrem İnce'ye şok! Erkin Şahinöz Memleket Haraketi'nden ayrıldı

Memleket Haraketi'nde flaş ayrılık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.