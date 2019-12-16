HABER

Husumetlisini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 15:40 | Son Güncelleme

Husumetlisini silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Yaşar Doğu Mahallesi'nde 13 Aralık'ta silahlı saldırıya uğrayan Ü.E. (38) bacaklarından yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, çalışma sonucu şüphelinin E.G. (28) olduğunu tespit etti.

Ü.E. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen zanlı ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

PARTNER Cinsel ilişki sırasında öldürülmüştü... O video olay yarattı! Cinsel ilişki sırasında öldürülmüştü... O video olay yarattı!
Boyner’den yeni yıla özel koleksiyonBoyner’den yeni yıla özel koleksiyon
Muğla'nın balık ihracında 2023 hedefi 700 milyon dolarMuğla'nın balık ihracında 2023 hedefi 700 milyon dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilkadım Samsun silahla yaralama

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

7 tane kuruldu! Anında imha ediliyorlar

7 tane kuruldu! Anında imha ediliyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

Diyarbakır'da ailelerin nöbeti sürerken HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

Erdoğan 'kapatırız' demişti! İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim

Erdoğan 'kapatırız' demişti! Fotoğraflar geldi

İstanbul Valiliği’nden Alevi ailelerin olduğu apartmana 'gebereceksin' yazısı yazılması hakkında açıklama

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı

Korku dolu anlar! Alev alev yandı

39 yaşındaki Yasemin'den 33 gündür haber alınamıyor

39 yaşındaki Yasemin'den 33 gündür haber alınamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.