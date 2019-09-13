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Husumetlisini sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 20:06 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kınık ilçesinde, Olcay Y.

Husumetlisini sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, Olcay Y. (23), yolda karşılaştığı husumetlisi Engin Akın'ı (36), ruhsatsız tabancayla vurarak öldürdü. Olcay Y., olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.
Olay, sabah saatlerinde Türkcedit Mahallesi Muammer Kahya Caddesi'nde meydana geldi. Olcay Y., iddiaya göre husumetlisi Engin Akın'ı yolda görünce, yanındaki ruhsatsız tabancasını çıkarıp ateş etti. Akın, mermilerin koluna ve karnına isabet etmesiyle kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Engin Akın, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından Olcay Y., Kınık Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

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